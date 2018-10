Muse annonce un concert caritatif au Royal Albert Hall de Londres

La saison des lives est presque lancée pour Muse ! Il y a quelques jours, le groupe était en pleine promotion chez Jools Holland pour son dernier album et visiblement, il remontera bientôt sur scène à Londres. La dernière fois que Matt Bellamy et sa bande sont montés sur une scène britannique, c'était lors du Reading Festival de 2017 et visiblement, ils sont prêts à se frotter de nouveau à leur public. Pour l'heure, aucune date n'a été annoncée MAIS les tickets seront mis en vente le 12 octobre prochain à 9h du matin (heure britannique). En France, si vous comptez vous offrir une virée à Londres, il faudra être dans les starting-block à 10h.

"Pendant longtemps, nous avons admiré le travail de The Prince's Trust", a expliqué le frontman. "Quand on a commencé en tant que groupe, la Trust nous a offert une petite subvention pour acheter notre premier système de son, que j'ai encore aujourd'hui. Ca nous a vraiment aidé à nous mettre en place et nous sommes ravis de pouvoir jouer afin de leur récolter des fonds". Le show sera nettement plus intimiste que celui prévu au Stade de France en 2019 alors un conseil, dépêchez-vous si jamais vous voulez vos places !