On vous l’avait annoncé il y a quelques semaines déjà, le nouveau single de Muse est prêt. Le groupe de Matt Bellamy s’est fait relativement rare dans les médias ces derniers temps et pour cause, il travaille sur de nouvelles compos ! Interviewé en décembre dernier, le chanteur avait annoncé la sortie imminente d’un nouveau single : « On est en train de travailler sur une nouvelle chanson en ce moment. Ça s’appelle "Thought Contagion" et ça sortira au début de l’année, en janvier ou février. C’est une super chanson, du rock lourd ! » Chose promise, chose dûe, « Thought Contagion » sera dévoilée la semaine prochaine !

Histoire de teaser un peu la sortie du morceau, Muse a publié une affiche mystérieuse sur ses réseaux sociaux, mettant en vedette Chris Wolstenholme, le bassiste du groupe. Mais le plus intéressant ici, c’est surtout la plaque d’immatriculation de la voiture, sur laquelle on distingue une date de sortie : le 15 février. Rendez-vous donc ce jeudi pour découvrir « Thought Contagion », le nouveau single de Muse ! Le clip de la chanson a semble t-il déjà été tourné et devrait être partagé dans la foulée. Pour rappel, le premier single "Dig Dawn" avait été dévoilé en mai 2017 et selon Matthew Bellamy, le huitième album devrait sortir d’ici un an. En attendant, le groupe donnera quelques concerts cette année aux Etats-Unis et se produira dans plusieurs festivals européens, notamment le Rock Am Ring en Allemagne.