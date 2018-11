Muse, Ellie Goulding, Orelsan, Digitalz... les vidéos musique de la semaine ! 

Nos amis artistes se sont donné à coeur joie de partager avec nous -et le reste de leur fans, leurs derniers clips et derniers lives. Et comme on est gentil et qu'on sait que le dimanche, c'est un peu la loose pour tout le monde, on est pas contre une petite session de rattrapage ! On vous laisse tranquillement checker les nouveautés, posés sur votre canap' ou affalé dans votre lit... Bah oui, il fait froid alors forcément, on a moins envie de sortir. C'est parti !