Muse : Le concert sur grand écran !

Si vous étiez au concert -ou si vous n'y étiez pas, c'est le moment de vivre ou revivre l'expérience différemment. La tournée de 2016, étalée sur près de 130 dates débarque dans les salles de l'hexagone pour une séance exceptionnelle. Le film sera projeté dans plusieurs cinéma, à 20h.

Le Drones World Tour c'était, pour ceux qui ont eu la chance d'y assister, une tournée à la hauteur de Muse. Des drones géants survolant de façon autonome la scène centrale, le public, et une mise en scène digne des plus grands films pour une expérience à 360°. Filmé sur plusieurs dates, la sortie du film offre la possibilité à ceux qui n'ont pas pu y aller l'occasion de vivre le show. La setlist, elle ne surprendra pas puisque le groupe joue ses plus grands succès : Psycho, Madness, Uprising ou encore Supermassive Black Hole. Au delà d'assister au concert sur grand écran, les plus motivés auront l'opportunité de découvrir une introduction exclusif du groupe.

Les intéressés trouveront ci dessous la liste des cinéma diffusant le Drones World Tour.