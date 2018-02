Muse : 5 raisons pour lesquelles on est fan du groupe

Muse, c'est 32 singles (et 34 clips), 7 albums studio et près de 17 millions fans sur les réseaux sociaux. Depuis 20 ans, la bande de Matt Bellamy règne sur le rock britannique (et sur le rock international au passage) et ce ne sont pas les changements radicaux du groupe qui décourageront les fans. Demain, Muse sera de retour avec un nouveau single, Thought Contagion - quelques mois après la sortie de Dig Down, donc. Pour fêter ça, voici 5 choses qui font qu'inévitablement, on est et on restera fan du groupe.

Quiconque a déjà assisté à un live de Muse sait que les voir sur scène, c'est comme se prendre une claque en plein visage. Que ce soit leur scénographie ou bien leur tendance à flirter avec le drama (il suffit d'écouter Knights of Cydonia), le trio britannique sait soigner ses concerts. Qui s'est offert la Tour Eiffel pour un concert exceptionnel il y a deux ans ? Muse. Qui a carrément importé des drones sur scène ? Encore Muse. Citez nous un seul groupe qui ait déjà eu cette audace. Allez-y, on a le temps.

Il y a des groupe qui s'enterrent dans le passé, essayant encore et encore de reproduire ce qu'ils faisaient il y a dix ans. Chez Muse, on ne vit pas dans le passé. Au contraire, on regarde droit vers l'avenir. Et parfois, on confronte les fans pour mieux les faire réagir. Avec Drones par exemple, le groupe a tiré la sonnette d'alarme : les nouvelles technologies, c'est bien. Mais encore faut-il en connaître les limites.

Les temps changent et notre façon de consommer la musique aussi. On ne va pas se mentir, nos CD deux titres sont perdus quelque part, dans la cave, chez nos parents. Maintenant, la tendance est au streaming et ça, Muse l'a bien compris. Alors au lieu de sortir un album tout les ans, le trio a choisi de sortir un single comme ça, de temps en temps. Il y a eu Dig Down et demain, ce sera Thought Contagion qui débarquera dans les charts. Bienvenue dans le futur.

Faut-il encore prouver le génie de Matthew Bellamy ? Il joue de la guitare, du piano et en plus, il est capable de maîtriser sa voix (essayez de monter aussi haut que lui, pour voir). Oh et, on allait oublier : il écrit toutes les chansons de Muse et quand il a le temps, il personnalise même ses guitares. Génie, on vous dit.

Notre côté patriote nous oblige bien à le souligner : Muse aime la France et le plus beau, c'est qu'elle le lui rend bien.

Evidemment, il n'y a pas besoin de préciser que demain, on sera prêts à écouter Thought Contagion.