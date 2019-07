Mulan, Maléfique, Le Roi Lion, Star Wars... les news ciné qu'il ne fallait pas manquer cette semaine !

Toy Story 4 est sorti mais, ce n'est pas une raison pour passer à côté du reste de la sphère cinéma ! Disney continue de nous faire rêver avec le live-action de Mulan. Après des mois d'attente, les studios ont dévoilé le premier trailer qui, franchement, annonce un film réussi. Or, une seule question demeure : où est Mushu, LE personnage qui apporte légèreté et humour à Mulan ? Le dragon n'apparaît pas dans la courte bande-annonce mais avec la chance, il fera son entrée dans les mois à venir. Pour rappel, Mulan sera en salle en mars 2020. Patience.

On poursuit avec Maléfique : Angelina Jolie est de retour, plus Maléfique que jamais ! Le second volet nous emmène cinq ans après le réveil de la princesse... qui doit épouser le Prince Philippe. Mais c'en est trop pour Maléfique qui s'oppose formellement à cette union. Le Bien triomphera t-il ? Réponse le 16 octobre prochain !

On change d'univers : direction une galaxie fort fort lointaine ! Avis à tous les fans de la saga culte Star Wars : le dernier volet (attention pour décembre 2019) s'annonce bien différent de l'épisode 8 - et c'est Daisy Ridley (Rey) qui le dit. "Je pense que c'est vraiment génial, je le pense vraiment. Chris Terrio avait des bibles Star Wars. Il a fait son travail. Tout est tellement relié et ça marche dans l'univers. Il a fait ses devoirs de nerd proprement. C'était vraiment bien de le faire ! Tout ce que nous avons fait, on l'a très très bien senti..." Les fans seront-ils satisfaits du tout dernier volet ? Verdict dans quelques mois !

Enfin, on termine avec Le Roi Lion (extrêmement attendu). Si les acteurs français ont été annoncé récemment, l'on sait depuis longtemps que Beyoncé prêtera sa voix à Nala. Notez d'ailleurs que c'est elle qui produira la soundtrack. On a hâte.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news ciné !