Mulan : Le live-action se dévoile dans un premier trailer épique !

"C'est mon devoir de me battre". C'est là-dessus que s'achève le court trailer qui annonce le prochain live-action signé Disney. Pour rappel, Mulan est la jeune guerrière qui sauve la Chine grâce à Mushu, son accolyte -qui d'ailleurs n'est pas présent dans ce premier trailer. Mais si vous avez vu le dessin animé sorti en 1998, alors vous reconnaîtrez quelques scènes majeures : le passage de Mulan chez la marieuse ou encore sa transformation en soldat.

Dans ce live-action, on attend également de nombreuses scènes de batailles (l'armée de Shang affrontant les Huns). Et tout porte à croire que cette nouvelle version sera pleine de grâce et de chorégraphies. Il faudra patienter jusqu'à mars 2020 pour voir le résultat final... en attendant, il ne faudra pas manquer la sortie du Roi Lion, prévue pour le mois de juillet ! Et avec la chance, d'ici quelques mois, nous verrons enfin Mushu à l'écran !