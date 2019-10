Mulan : La guerrière sur une nouvelle photo du live-action

Le 27 mars prochain, Mulan débarquera dans les salles obscures. Très attendu, le live-action devrait différer du dessin animé sorti dans les années 90 ce qui, forcément, pourrait en refroidir plus d'un. Mais, nous y verrons une héroïne encore plus masculine, plus guerrière et plus déterminée que celle vue il y a plus de 20 ans. Mais ce que l'on attend aussi, ce sont des scène de bataille impressionnantes et époustouflantes : pour rappel, Mulan est une jeune femme qui, sous les traits d'un homme, s'engage dans l'armée pour sauver son père. Et à croire les clichés dévoilés par le magazine Empire, l'héroïne sera une vraie guerrière.

Mulan

On sait que les chansons cultes du dessin animé ne seront pas dans le film, on sait aussi que Mushu sera absent (et ça, ça nous brise le coeur). Mais de toute évidence, Mulan s'annonce épique. Et qui sait, peut-être sa détermination nous fera t-elle oublié le dragon culte ! Réponse le 27 mars prochain.

En attendant la sortie, on vous laisse revoir le trailer (épique) !