Mulan : Découvrez la bande-annonce inédite dévoilée durant le Super bowl (VIDEO)

Le Super bowl est l'un des événements les plus regardés au monde ! Des audiences incroyables qui poussent notamment les chaînes a proposer des tarifs publicitaires à plusieurs millions de dollars. Mais qu'importe ! A quelques mois de la sortie, le 27 mars prochain au cinéma, du live-action de Mulan, les studios Disney ont donc saisi cette occasion pour diffuser ce qui semble être la dernière bande-annonce du long-métrage. Une vidéo de près de deux minutes dans lequel on découvre un personnage principal prêt à tout pour sauver son honneur et celui de la Chine. Si quelques détails se différencient du dessin-animé originel, le live-action s'annonce tout autant riche en émotions. Réalisé par Niki Caro, ce projet d'adaptation au cinéma arrive après plusieurs réussites telles que La Belle et la Bête, Le Roi Lion ou encore Aladdin.