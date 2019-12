Mulan : Découvrez la bande-annonce en live action du dessin animé iconique (VIDEO)

Des images époustouflantes, une histoire passionnante et des acteurs à couper le souffle, voilà la recette mise en place par les studios Disney pour relancer la magie de leur dessin animé iconique. En effet, le 25 mars 2020, le live action de Mulan sortira dans les salles obscures. L'occasion de revivre l'un des plus grands classiques de ces dernières décennies, et de retomber en enfance le temps de quelques heures. Et même si le film ne sera pas exactement calqué sur le dessin animé original, on y retrouvera de nombreuses similitudes. Petit point négatif tout de même, le dragon Mushu ne sera pas de la partie. Pour le remplacer, un phoenix semble avoir été inséré dans cette nouvelle histoire. Affaire à suivre.