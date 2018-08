MTV VMA's 2018 : Shawn Mendes, Panic! At the Disco... les performances qu'il ne fallait pas rater

A soirée exceptionnelle, performances exceptionnelles. Pour cette nouvelle édition des MTV VMA's, les artistes qui se sont succédés sur scène étaient tous plus impressionnants les uns que les autres. Il nous faut d'abord citer Ariana Grande, venue défendre Sweetener. La jeune femme a livré une véritable performance sur God is A Woman. De son côté, Shawn Mendes a interprété In My Blood (sous une pluie battante). Aussi, difficile de rater le feat. (inattendu) entre Aerosmith et Post Malone. Enfin, on termine avec Bazzi et Panic! at The Disco. Brendon Urie et sa bande ont interprété High Hopes - à retrouver sur Pray For The Wicked.

god is a woman and her name ariana grande #VMAs pic.twitter.com/TamdInkSSx — kayla (@buterasdoll) 21 août 2018

C'est une edition 2018 réussie qui s'est déroulée à New-York. Côté victoires, Imagine Dragons ou encore Camila Cabello peuvent se vanter d'avoir remporté un prix. Rendez-vous l'année prochaine !