Comme tous les ans, MTV a mis à l'honneur le cinéma et les séries le temps d'une cérémonie. Sur le tapis rouge se sont succédés de nombreux acteurs - dont Emma Watson ou encore Ross Butler, vu dans 13 Reasons Why ou encore Riverdale. Quelles séries ont été primées ? Et surtout, quels films ? De Moonlight à Get Out (dont vous pouvez retrouver la critique ici), voici le palmarès complet de la soirée.

Meilleur baiser - Moonlight

Meilleur méchant - Negan, The Walking Dead

Meilleure équipe à l'écran - Logan

Meilleure interprétation comique - Lil Rey Howery, Get Out

Meilleiur héros - Taraji P. Henson

Meilleur moment musical - You're The One That I Want - Grease

Meilleur Film - La Belle et la Bête

Meilleur Acteur (actrice) dans un film - Emma Watson, la Belle et la Bête

Série de l'année - Stranger Things

Meilleur acteur (actrice) dans une série - Millie Bobby Brown, Stranger Things

Meilleur Drame - This Is Us

Meilleur Duo - Hugh Jackman & Dafne Keen, Logan

Meilleur combat contre le système - Hidden Figures

Stranger Things (dont la saison 2 est en route) a donc fait sensation, tout comme Get Out ou Hidden Figures. On notera que la performance d'Emma Watson dans la Belle et la Bête a été récompensée. Rendez-vous l'an prochain avec de nouveaux nommés !