Ed Sheeran, Taylor Swift, Foo Fighters, mais aussi Lorde, Imagine Dragons et Miley Cyrus... Ils ont rythmé l'actualité musicale de ces derniers mois. Alors forcément, tous se retrouvent cette année dans la course aux MTV Europe Music Awards ! Après Milan et Rotterdam, c'est la jolie ville de Londres qui accueillera la cérémonie le mois prochain. Présentés par Rita Ora, les MTV EMA récompenseront les artistes les plus populaires en Europe selon plusieurs catégories : meilleur(e) artiste de l'année, meilleure chanson, meilleure révélation, meilleur clip... Et comme le veut la tradition, c'est à vous de voter pour vos artistes favoris! On vous propose donc de découvrir sans plus tarder les heureux nommés de 2017...

MEILLEURE CHANSON

Clean Bandit - Rockabye ft. Sean Paul & Anne-Marie

DJ Khaled - Wild Thoughts ft. Rihanna, Bryson Tiller

Ed Sheeran – Shape of You

Luis Fonsi & Daddy Yankee - Despacito (Remix) ft. Justin Bieber

Shawn Mendes - There's Nothing Holdin' Me Back

MEILLEUR CLIP

Foo Fighters - Run

Katy Perry - Bon Appétit ft. Migos

Kendrick Lamar - HUMBLE.

KYLE – iSpy ft. Lil Yachty

Taylor Swift - Look What You Made Me Do

MEILLEUR(E) ARTISTE

Ariana Grande

Ed Sheeran

Kendrick Lamar

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

MEILLEUR(E) ARTISTE POP

Camila Cabello

Demi Lovato

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

MEILLEUR GROUPE ROCK

Coldplay

Foo Fighters

Royal Blood

The Killers

U2

MEILLEUR(E) ARTISTE/GROUPE ALTERNATIF

Imagine Dragons

Lana Del Rey

Lorde

The xx

Thirty Seconds To Mars

MEILLEUR ARTISTE/GROUPE ELECTRO

Calvin Harris

David Guetta

Major Lazer

Martin Garrix

The Chainsmokers

MEILLEUR ARTISTE LIVE

Bruno Mars

Coldplay

Ed Sheeran

Eminem

U2

MEILLEURE COMMUNAUTE DE FANS

Ariana Grande

Justin Bieber

Katy Perry

Shawn Mendes

Taylor Swift

Taylor Swift, qui a orchestré son retour juste à temps pour être nommée, apparait d'ores et déjà comme grande favorite avec pas moins de six nominations. En compétition dans cinq catégories chacun, Ed Sheeran et Kendrick Lamar devraient eux aussi repartir avec quelques prix. Pour représenter la France, il faudra départager Amir, Feder, Petit Biscuit, Soprano et MHD. Enfin cette année, plus de différenciation de sexe : les catégories Meilleure artiste féminine et Meilleur artiste masculin ont été remplacées par Meilleur(e) artiste. Pour découvrir la liste complète des nommés et soutenir vos artistes préférés, rendez-vous dès maintenant sur MTVEMA.com ! Les vainqueurs seront annoncés lors de la grande cérémonie des MTV EMA, diffusée en direct sur MTV le 12 novembre.