Mozambo : Papercut, votre son #VirginFriday !

Le trio marseillais nous balance Papercut comme une valise dans un coffre, prête à partir en vacances ! Un son explosif, catchy et funky qui animera très certainement tout notre été. Avec plusieurs millions d'écoutes comptabilisées sur les plateformes de streaming, les trois garçons comptent bien battre tous les records ! En s'associant à la voix de Dionne Bromfield, amie d'Amy Winehouse, ils s'imposent easy sur la scène électro. Avec Papercut, le groupe fait une entrée fracassante et le mélange funk, rock et électro du morceau lui confère une véritable empreinte estivale. Du soleil, les gars... Du soleil ! On adore ça ! Une découverte de plus, ensoleillée et entraînante. Si vous n'en avez pas encore eu l'occasion, découvrez le clip, ci-dessous.