Motörhead : Un biopic sur Lemmy Kilmister est en préparation !

Depuis quelques années, les biopics se sont immiscés au sommet du box-office mondial. Que ce soit Elton John, Freddie Mercury ou encore Ray Charles, ils ont tous eu droit à leur film hommage. Désormais, c'est au tour de Lemmy Kilmister, membre iconique de Motörhead, d'avoir droit à son long-métrage. Un projet réalisé par Greg Olliver, qui avait déjà dirigé un documentaire sur le groupe de heavy metal en 2010, et dont la production devrait débuter l'année prochaine.

Sobrement intitutlé Lemmy, ce biopic devrait se concentrer sur les débuts du musicien en tant que roadie de Jimi Hendirx ainsi que membre du groupe Hawking. Si il sera principalement tourné sur la vie de l'artiste décédé en 2015 à 70 ans, les autres membres de Motörhead ne devraient pas être laissés sur la touche. "Tout ce que vous avez entendu sur Lemmy est probablement vrai… non pas parce qu’il embrassait les clichés du Rock ‘N’ Roll, mais parce qu’il les créait." affirme Greg Olliver. "Marlboro Reds et Jack Daniel's pour le petit déjeuner, speed pour le dîner - tout cela est vrai. Mais derrière cette façade aux yeux d'acier du rock n' roll se trouvait aussi un homme convaincant, compliqué et au cœur de lion, qui tenait le cap et n'abandonnait jamais la musique qui le rendait heureux. Nous avons soigneusement développé ce biopic depuis 2013, en nous assurant de rester fidèle à Lemmy, aux membres du groupe Motörhead, Phil Campbell et Mikkey Dee, et à tous les autres personnages qui ont joué un rôle important dans la vie de Lemmy. Ce sera un film dont ils seront fiers." conclut le réalisateur.