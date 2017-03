Monte Le Son revient sur France 4 dans une toute nouvelle formule

L'émission musicale Monte Le Son avait disparu de la grille de France 4 depuis fin 2016 mais ce n'était que pour mieux revenir ! Le magazine a revu sa formule et c'est avec une toute nouvelle recrue qu'il revient sur la chaîne publique. Chrystelle Canals n'a que 19 ans mais cette humoriste a déjà tapé dans l’œil de Gad Elmaleh, Kev Adams et Jean-Luc Lemoine qui lui ont offert l'opportunité d'assurer leurs premières parties. A 20h50, du lundi en vendredi, la jeune femme viendra ajouter une bonne dose d'humour au programme alors que Soprano sera toujours en charge de présenter ses coups de cœurs musicaux tous les mardis et Charline Roux continuera également à introduire Les Sessions où de jeunes artistes se produisent en live.

Vous retrouvez donc Chrystelle aux commandes le lundi où elle présente le top news du monde des stars ou le décryptage du look d'un artiste. Le mardi c'est la reco de Soprano qui sera à l'honneur. Mercredi le buzz session propose un résumé de Monte Le Son Les Sessions ( diffusé le même soir à minuit). Jeudi, Chrystelle alternera selon les semaines entre interview intime avec un artiste ou focus sur la playlist d'une star. Le vendredi Mate le Son sera l'occasion pour l'humoriste de dévoiler un extrait de vidéo de concert d'artistes plébicités par les téléspectateurs. Plutôt sympa ce programme, non ? Alors rendez-vous du lundi au vendredi à 20h50 pour mater Monte Le Son !