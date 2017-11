Monte le Son : Du lundi au vendredi à 20H50 sur France 4 avec Virgin Radio !

Monte le son fait sa rentrée ! L’émission musicale est de retour sur France 4 avec Virgin Radio dès le 6 novembre du lundi au vendredi à 20H50 ! Présentée par Chrystelle Canals, Monte le son revient avec un nouveau visage, un nouveau décor, des nouveaux contenus pour toujours le même kiff ! Et Soprano est là pour vous présenter ses coups de cœur musicaux tous les mardis ! On garde la même formule, dénicher les nouveaux talents avec chaque mercredi en 3ème partie de soirée avec 3 lives de jeunes artistes que vous présente Charline Roux ! L’émission revient également sur l’actu musicale de la scène française et internationale avec des news, des coulisses, des interviews, des playlists… En fait, Monte le son, c’est l’émission à ne pas rater !

VirginRadio.Fr vous donne rendez-vous dès le 6 novembre sur France 4 pour Monte le son, du lundi au vendredi à 20H50 avec Virgin Radio ! Foncez sur le site officiel et retrouvez les lives, les infos et les dernières news sur l’émission !