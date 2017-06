Monster Tour 2017 : Trouvez le job idéal avec Virgin Radio et Monster

Durant tout le mois de juin, Monster en partenariat avec Virgin Radio se plie en quatre pour vous aider à trouver LE job idéal. Le site d’emploi et votre radio préférée partent en tournée aux quatre coins de la France pour booster votre carrière. Le truck Monster débarque dans votre ville avec trois coachs sur place de 9h à 19h. Conseils pour votre CV (venez avec ou pas), lettre de motivation, préparation d’entretiens d’embauche, conseils sur la mobilité, sur une reconversion… On vous dira tout pour bien postuler à un job et trouver l’emploi que vous méritez. Cerise sur le gâteau, vous repartirez également avec de nombreux cadeaux ! Retrouvez toutes les dates du Monster Tour 2017, le tour de France de l’emploi ci-dessous :

Lille : 8 juin à Euratechnologies / 9 juin à la Place des Buisses

Strasbourg : 12 et 13 juin à la Place Dauphine

Rennes : 15 et 16 juin à l'Esplanade Charles de Gaulle

Nantes : 19 juin à la Place du Commerce / 20 juin à la Place de Bretagne

Lyon : 22 et 23 juin à la Place Carnot

Marseille : 26 juin à la Place Joliette / 27 juin à la Place du Général de Gaulle

Nice : 28 et 29 juin à la Place Garibaldi