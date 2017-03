Møme, Petit Biscuit et Ofenbach dans le Lab Virgin Radio dimanche 26 mars

Ce dimanche 26 mars, entre 20h et minuit, Lionel vous donne rendez-vous pour un Lab Virgin Radio 100% électro. Au programme : interview et session live de Møme, Petit Biscuit et Ofenbach ! Un trio que vous retrouvez, pour des sets séparés bien évidemment, sur la scène d’Electroshock Nantes le 7 avril prochain. Le duo César Laurent de Rumel et Dorian Lauduique qui forme Ofenbach fait un carton plein en Europe en ce moment à la faveur du succès de Be Mine, leur tout nouveau single. L’occasion pour le groupe de faire le point sur ses projets à venir.

Petit Biscuit sera quant à lui au micro de Lionel pour parler du succès phénoménal de Sunset Lover et sur son premier album studio pour lequel il n’a pas de date de sortie mais sur lequel il nous a confirmé être en train de travailler. Møme a quant à lui publié son premier album studio, Panorama, l’an dernier. Le DJ est donc quant à lui en pleine tournée à travers la France pour partager avec le public ce carnet musical à travers l’Australie. Pour tout savoir sur ces trois artistes et profiter de leurs sessions live, on vous invite donc à vous brancher entre 20h et minuit ce dimanche 26 mars sur Virgin Radio.