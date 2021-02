Møme et Ricky Ducati : Découvrez leur album Flashback FM, le 12 février prochain !

Révélé au grand public par le tube Aloha, Møme s’est développé en France et à l’étranger avec son premier album Panorama, sorti en 2016. Il a ensuite sorti plusieurs EPs écrits lors de ses voyages et ses nombreux concerts à travers le monde, et joué en live dans la plupart des festivals majeurs français. Pour son retour sur le devant de la scène, c'est aux côtés du canadien Ricky Ducati qu'il a souhaité l'effectuer. Les deux artistes vous donnent rendez-vous le 12 février pour la sortie de Flashback FM, le premier album électronique du duo qui devrait, comme le précise le communiqué de presse de ce nouveau projet, vous assurer "un voyage vers le glorieux passé musical des 70’s/80’s/90’s". Ça promet.

Propulsé par des titres tels que Got It Made (voir ci-dessus), I Know ou encore They Said, ce nouvel opus marque un véritable virage artistique (assumé) pour Møme. Un projet plus personnel, intemporel et chaleureux, moins glacé que ce qu’il a fait jusqu’ici. Le fruit d'une belle rencontre entre Jérémy Souillart (Møme) et Ricky Ducati sous le soleil de Los Angeles, d'où le nom de Flashback FM, qui leur rappelle Flash FM, fameuse radio de GTA Vice City, et qui colle, selon eux, parfaitement à l’ambiance si spéciale de la cité des Anges. "Difficile de résumer Flashback FM en quelques lignes tant il contient de clins d’oeil aux genres musicaux rois dans les 70’s, 80’s et 90’s, peut-on lire dans le communiqué de presse. Avec ses filtres à la sauce Daft punk période Discovery, ses clins d’oeil intelligents au disco, à la funk, à l’électro, au punk, au rock west coast, à la French touch, Flashback FM rassemble tout ce qu’un dancefloor peut produire en énergie positive avant d’exploser". De quoi nous mettre l'eau à la bouche et nous permettre de patienter encore quelques jours face à ce nouveau projet !