Møme en tournée avec Virgin Radio pour le Panorama Tour

Virgin Radio vous a fait découvrir Møme avec le titre Aloha et depuis à afficher un soutien constant à l'artiste, que vous avez d'ailleurs pu retrouver à l'affiche d'Electroshock à plusieurs reprises. C'est donc en toute logique que Virgin Radio s'associe aux ultimes dates de sa tournée 2017. Le Panorama Tour compte encore une dizaine de dates et si vous n'avez pas encore eu la chance de voir Møme sur scène, il est encore temps de se rattraper. Le français est connu pour ses scénographies ultra soigné qui font de ses shows des spectacles complet où la musique entre en osmose avec les jeux de lumières et les images projetées. Rendez-vous dans vos points de vente habituels et sur internet pour réserver vos places.

Pour découvrir en live Panorama, premier album studio de Møme et véritable carnet de voyage musical de ses aventures australiennes, rendez-vous le 13 octobre à Strasbourg, le 14/10 à Lille avec Etienne de Crécy, le 18/10 à Grenoble, le 20/10 à Saint-Etienne, le 22/10 à Nîmes, le 26/10 à Rennes, le 27/10 à Bordeaux, le 28/10 à Toulouse, le 02/11 à Rouen, le 04/11 à Alençon, le 09/11 à Brest, le 17/11 à Lille et le 18/11 à Bruxelles.