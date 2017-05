Møme en concert le 17 juin à l’Olympia avec Virgin Radio

Depuis la sortie de son tube Aloha (en featuring avec l'Australienne Merryn Jeann) qui nous a fait danser tout l’été dernier, Møme ne s’arrête plus et tout le monde se l’arrache. Le premier album du producteur niçois Panorama a été publié en novembre 2016 et connaît un franc succès, il totalise déjà à ce jour plusieurs millions d’écoutes sur les plateformes de streaming. Il faut dire dire que les sons chillwave électro pop de Møme inspirés par la musique et les paysages australiens sont très addictifs et font de lui une des nouvelles valeurs sûres de la scène électro en France. Actuellement en tournée dans toute la France, Møme sera en concert le 17 juin prochain à l’Olympia de Paris avec Virgin Radio !

Après son live à la Cigale complet en janvier dernier, Møme sera donc de retour le 17 juin prochain à Paris et se produira dans la prestigieuse salle de l’Olympia. Si vous ne vous êtes toujours pas procurés vos places, direction la billetterie officielle de l’événement. On vous conseille de vous dépêcher, ce concert risque lui aussi d’afficher sold out très prochainement !