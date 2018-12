Mome dévoile le clip de Sail Away et il est à voir d'urgence

Mome est de retour avec Sail Away ! Après le succès incontestable de son premier album directement inspiré de son voyage en Australie, Mome nous revient donc avec un nouveau single. Evidemment, connaissant l'artiste, ce morceau catchy et efficace, est un véritable appel au voyage. Celui qui, justement, a pris le large pour trouver de nouvelles sources d'inspiration continue de teaser son prochain opus. S'il y a quelques semaines Virgin Radio vous avez fait découvrir le morceau avec son #VirginFriday, on vous propose cette fois d'en découvrir le clip, dirigé par Aube Perrie. Voyez plutôt :

Patience, Mome travaille sur la suite ! De Los Angeles à Bali, le DJ n'a pas fini de voyager pour mieux nous étonner.