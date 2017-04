MOME dévoile le clip intriguant de Why Is It feat Merryn Jean

Møme sera en concert, aux côtés de Mai Lan et Lysistrata, dans le cadre du Ricard Live Music Tour ce mardi 25 avril au Trabendo et vous avez encore quelques heures pour gagner vos packs VIP. Mais s'il vous fallez encore quelques arguments pour découvrir l'oeuvre du niçois en live, on vous invite à découvrir son tout nouveau clip, Why Is It. Une chanson en featuring Merryn Jeann, l'une des collaboratrices australiennes de l'album Panorama avec qui l'artiste a signé Aloha, grand tube de l'année passée. Celui qui nous avait expliqué en interview avoir un profond intérêt pour la vidéo et l'aspect visuel de la musique dévoile une vidéo étonnante !

Au programme du clip de Why Is It : slowmotion, Møme en astronaute, de l'eau beaucoup d'eau et même un bain de sang (littéral). Des images très organiques pour accompagner cette jolie pépite chillwave. L'année 2017 s'annonce chargée pour Møme qui vient d'ajouter des dates à une tournée déjà bien remplie. Outre le Ricard SA Live Music, l'artiste sera présent sur de très nombreux festivals cet été avec en point d'orgue une performance aux Vieilles Charrues !