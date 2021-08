Modern Love : la saison 2 est dispo sur Amazon Prime Video

En 2019, Amazon Prime nous offrait une adaptation télévisée de la célèbre chronique "Modern Love" du New-York Times. Au programme, de jolies histoires d'amour entremêlées portées par un casting 5 étoiles : Anna Hathaway, Andrew Scott, Tina Frey, Dev Patel et John Slattery s'étaient notamment prêtés au jeu. Après un joli succès pour la première saison, Amazon Prime Video nous revient avec une salve d'épisodes inédits - et un casting toujours brillant.

Kit Harington (« Game of Thrones) », Minnie Driver (« Will Hunting »), Zoë Chao (« The OA »), Dominique Fishback (« Judas and the Black Messiah »), Tobias Menzies (« The Crown ») ou encore Sophie Okonedo (« Ratched ») sont à l'affiche de cette deuxième saison plus qu'attendue. Et visiblement, elle est à la hauteur ! Pour découvrir ces histoires vibrantes, rendez-vous sur Amazon Prime Video !