Mø : Forever Neverland, son nouvel album enfin disponible ! 

Après un premier album plutôt réussi avec No Mythologies To Follow en 2014, Mø dévoile tout juste son second opus, Forever Neverland. Celle qui s'est fait connaitre du grand public pour sa collaboration avec Major Lazer et DJ Snake sur le titre Lean On, continue donc son petit bout de chemin et se crée une véritable identité musicale. Habituée des collaborations de taille, la chanteuse danoise de trente ans semble jouer de préférence pour le producteur Diplo avec lequel elle signe Cold Water (feat Justin Bieber), Xxx 88 et dernièrement Get It Right,Stay Open ou encore Sun In Our Eyes. On ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit ! Pour ce second album, Mø se veut plus mélancolique et sensuelle comme peut témoigner son titre Imaginary Friend dont le clip vacille entre ombre et lumière et joue avec le corps.

La chanteuse s'est faite désirer et a pris le parti de prendre le temps de préparer cet album. En effet, selon elle, il était nécessaire de se dissocier de l'effervescence engendré par le morceau Lean On sur lequel elle a posé sa voix. Pour ce faire et surtout, ne pas laisser ses fans sans rien durant deux ans, elle a tout de même sorti When I Was Young, un EP transitoire entre No Mytholies To Follow et Forever Neverland.

Vous l'aurez compris, l'album est à écouter d'urgence et pour les intéressés, on rappelle qu'elle sera en concert le 12 novembre prochain sur la scène de l'Olympia.