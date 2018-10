MKTO : How Can I Forget, le morceau entêtant qui signe leur retour ! 

Pour ceux qui connaissent déjà le duo, MKTO signe son grand retour avec le morceau How Can I Forget. Pour les autres, il est temps de les découvrir, non ? Disparu des radars depuis leur premier album éponyme en 2014 et leur EP Bads Girls en 2015, on commençait à croire qu'ils ne reviendrait peut être pas. D'autant que les deux amis avaient annoncé une éventuelle séparation jusqu'en mars 2017 où ils ont annoncés travailler sur un nouveau projet... Difficile à suivre, cette histoire, dites donc !

Mais que nenni ! Malcolm Kelley -le gamin un peu voire très chiant de Lost, et Tony Oller sont bien de retour et même si l'attente s'est faite longue, on est pas déçu. How Can I Forget constitue le morceau pop par excellence teinté d'un rap posé qui le rend accessible et entêtant. MTKO récidive donc après Classic et Just Imagine It, tout deux présents dans la playlist 11: 55 de Liam Payne. Eh oui, même l'ex-membre des One Direction s'est amouraché du groupe ! La référence est belle, non ? Nous on adore.

Pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, eh bien, on vous laisse les découvrir avec le clip de How Can I Forget, ci-dessus.