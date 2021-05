Mission accomplie pour Virgin Galactic qui a effectué son premier vol à bord d'une navette habitée !

C'EST UN SUCCES ! Ce samedi 22 mai, la navette réutilisable VSS Unity de Virgin Galactic, l'entreprise de tourisme spatial créée par Richard Branson, est parvenue à mener à bien son troisième test de vol habité. Une opération décisive pour l'entreprise qui souhaite valider son modèle avec le lancement de vols commerciaux dans un an. Effectué depuis le spatioport de Las Cruces au Nouveau-Mexique, ce test a permis aux pilotes C.J. Sturckow et Dave Mackay d'être envoyés à la frontière de l'espace (proche de la ligne de Karman, située à 100 km d’altitude) sans la moindre encombre.

"VSS Unity a atteint une vitesse de Mach 3 après avoir été détaché de l'avion porteur VMS Eve, et a atteint l'espace à une altitude de 55,45 miles (90 kilomètres) avant de planer en douceur jusqu'à un atterrissage sur la piste de Spaceport America" précise un communiqué de presse.

Fondée par le milliardaire britannique Richard Branson, Virgin Galactic cherche à concurrencer SpaceX et Blue Origin dans le domaine du tourisme spatial. Si elle a encore un peu de retard vis-à-vis de la société de Jeff Bezos, le créateur d'Amazon, ce nouveau vol rapproche un peu plus l'entreprise de son objectif, qui vise à transporter ses premiers touristes d’ici 2022. Mais pour cela, elle devra encore réaliser trois autres vols d’essai dans les mois à venir afin d'obtenir sa licence d’opérateur spatial. En parallèle, plus de 600 billets ont déjà été vendus pour la modique somme de 250 000 dollars chacun. Une somme totalement dingue qui devrait, pour le moment, uniquement permettre à une élite de voyager dans l'espace.