Miss Americana, documentaire consacré à Taylor Swift, ouvrira le Sundance Film Festival

Quelques semaines avant sa performance impressionnante aux American Music Awards, Taylor Swift annonçait dans un communiqué adressé à ses fans qu'un documentaire retraçant sa carrière serait diffusé sur Netflix. Entre temps, le conflit qui l'oppose à son ancien label a bien failli mettre en péril sa diffusion. Mais pas de panique, Miss Americana sera bel et bien diffusé sur la plateforme. Et petit bonus, le documentaire ouvrira le Sundance Film Festival le 23 janvier 2020.

Ce nouveau documentaire (réalisé par Lana Wilson et produit par Morgan Nevill) est décrit comme un "regard brut et révélateur sur l’une des artistes les plus emblématiques de notre époque". Le public découvrira ainsi comment Taylor Swift a appris a embrassé son rôle d'auteure-compositeur tout en exploitant le pouvoir de sa voix", explique le magazine Billboard.

Déterminée à s'imposer en tant qu'artiste féminine, Taylor Swift a été sacrée Artiste de la Décennie aux AMA's. Après l'intensité du Reputation Tour (disponible sur Netflix), ce documentaire plongera le spectateur dans l'intimité de la chanteuse la plus puissante de sa génération.