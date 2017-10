On sait que vous frétillez d'impatience à l'idée de découvrir la toute nouvelle saison de Stranger Things, mais avant que vous ne vous enfermiez chez vous pour une séance de binge watching/ binge racing de la saison 2 ce week-end, on vous interdit de le faire tant que vous n'avez pas vu Mindhunter, nouvelle création originale Netflix ! Comme son pedigree le laisser suggérer, cette série co-produite par David Fincher et Charlize Théron, est aussi époustouflante que ce que l'on avait pu espérer. On vous dévoile donc 5 bonnes raisons de regarder cette série centrée sur les agents du FBI Holden Ford et Bill Tench, qui, dans les années 70, interviewent des tueurs en série afin de comprendre leur psychologie et résoudre des affaires similaires en cours.

Les séries américaines centrées sur des serial killers, tout comme les séries sur les profileurs, c'est du vu et revu, concédons le. Pourtant Mindhunter ne vous ennuiera pas comme Mentalist ou Esprits Criminels. Pourquoi ? Parce qu'elle se situe à la fin des années 70 alors que le FBI commence à s'intéresse à la psychologie criminelle et met en place sa première unité de profilage. Il est très intéressant d'observer les prémices de cette méthodologie, dont on aurait pu croire qu'elle existait depuis bien plus longtemps. D'autant plus que l'étude de la psychologie criminelle ne s'est pas imposer sans difficulté, ce que montre bien Mindhunter. C'est d'ailleurs à cette époque que née le terme de serial killers / tueurs en série.

Le nom de David Fincher devrait suffire à donner envie à n'importe lequel de ses fans de regarder l'un de ses projets, quelque soit l'implication du réalisateur de Fight Club. Ici, comme sur House of Cards, l'américain n'est pas créateur mais producteur exécutif et réalisateur de plusieurs épisodes. Mais la patte de David Fincher est bien plus forte sur Mindhunter qu'elle ne l'était sur HoC. Sur dix épisodes, il en a réalisé quatre et pas de la moindre importance puisqu'il s'agit des deux premiers et des deux derniers. Froideur de l'esthétisme, protagonistes ambivalent, cadres clairs obscurs, tension extrême, absence d'effets spectaculaires ont été réunis pour donner naissance à la plus fincherienne des séries.

Cette troisième raison est intiment liée à la précédente. L'ambiance de Mindhunter n'est pas sans rappeler celle de Zodiac, film de David Fincher sorti il y a 10 ans. Les deux œuvres se déroulent dans les années 70, elles s'intéressent toutes les deux à des serials killers, la luminosité y est très sombre, les deux principaux protagonistes (Holden Fort pour Mindhunter et Robert Graysmith pour Zodiac) sont de gentils garçons à l'apparence ennuyeuse et qui se révèlent bien plus passionnants et torturés que ce qu'ils ne laissaient paraître. Erik Messerschmidt, chef opérateur de Mindhunter, a d'ailleurs fait ses armes en tant que chef électricien sur Gone Girl (David Fincher, 2014). Le parti pris de ne quasiment pas illustrer les crimes commis par les tueurs en série est admirable, ici ce sont les paroles, les gestes à peine effleurés et les expressions des visages qui glacent le sang !

En 2009, à l'époque où on le découvrait dans la peau de Jesse St James, chanteur de chorale de Glee, on aurait pas misé un kopeck sur Jonathan Groff. Pourtant après avoir dévoré les deux saisons de Looking (HBO) où il jouait le naïf et propret Patrick Murray, notre avis sur le comédien avait déjà changé. Avec Mindhunter, celui qui aurait pu être cantonné au rôle de gentil de service trouve un rôle à sa juste mesure. Si les internets français moquent la ressemblance de Holden Ford avec le président Emmanuel Macron, l'évolution de son personnage fait partie des aspects les plus passionnants de la série. Au fil des épisodes, celui-ci laisse son travail et surtout l'état d'esprit des criminels envahir peu à peu sa propre psyché et ses relations avec les autres. Le reste du casting est tout aussi convaincant. D'Hannah Gross qui joue l’intrigante Debbie, petite amie d'Holden, à son partenaire Bill Tench joué par Holt McCallany ( second couteau chez David Fincher) en passant par l'intransigeante Dr Wendy Carr jouée par Anna Torv ( Fringe), tous ses personnages sont dessinés avec beaucoup de finesse et nous intéressent autant que les tueurs en série. Parmi ces derniers, on retiendra l'interprétation glaçante de Cameron Britton en Ed Kemper.

Mindhunter est basé sur le livre Mind Hunter: Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit de John E. Douglas et Mark Olshaker. Tous les personnages sont inspirés par de vrais enquêteurs du FBI et chercheurs en psychologie criminelle. Quant aux serial killers décrits par la série, ils ont tous existé. Les créateurs de Mindhunter ont tenu à ce que leurs maquillages et coiffures soient calqués sur celles des vrais. tueurs. Mindhunter est une série glaçante sans jamais trop en faire, avec matériel de base (les serial killers) est aussi conforme à la réalité que possible et la série trouve son souffle créatif dans les personnages et son esthétique. Le show a d'ailleurs été renouvelé pour une saison 2 avant même que ne soit diffusé la première fournée d'épisodes. Netflix savait donc avant vous que vous alliez adorer Mindhunter !