Milow offre un concert solaire à la Cigale (live report)

Hier soir, dimanche 21 mai, un vent d’été soufflait sur Paris, et quelle meilleure façon de fêter ce temps estival que de se rendre au concert de Milow à la Cigale ! Le dernier passage du chanteur belge datait de 2014, et il était très attendu par ses fans parisiens, mais aussi ses admirateurs venus de toute la France et d’Europe. On retrouvait des Lyonnais, des Lillois, mais aussi des Monégasques et des Bruxellois parmi l’audience ! Son dernier album Modern Heart est sorti il y a plus d’un an maintenant et après une série de dates en Suisse, Italie ou encore Allemagne, il donnait hier son dernier concert de sa tournée live… avant de reprendre la route des festivals d’été le mois prochain ! Et oui, Milow ne chôme pas et malgré son épuisement certain, il s’est montré plus en forme que jamais à la Cigale. On avait rarement vu un artiste aussi généreux avec ses musiciens et son public, l’artiste nous a offert un concert solaire dont on vous raconte tout de suite les détails !

Au vu de la dernière tournée de Milow, on s’attendait à un concert beaucoup plus acoustique, plus intimiste. Milow a su nous surprendre déjà sur ce premier point, batterie, piano et guitare électriques étaient de la partie, donnant un côté bien plus dynamique à l’ensemble de son set. Durant tout le show, le Belge n’a cessé de communiquer avec son public, l’invitant à se lever, à s’assoir, à faire attention à ne pas tomber du balcon, à chanter avec lui bien sûr, ou encore de danser comme Shakira. Malgré un français un peu maladroit (il nous expliquera qu’avec sa tournée dans des lieux non francophones, il avait perdu un peu l’habitude), il s’exprimera quasiment tout au long dans la langue de Molière.

À l’image de sa musique, son concert était un hymne à la joie, à la mélancolie, à la bonne humeur et dégageait ce quelque chose de très solaire (de circonstance). Sur des titres comme Summer Days (en anglais et en français), Ayo Technology ou You and Me (In My Pocket), on ne pouvait s’empêcher de se lever de son siège pour partager ce moment de communion en dansant, mais un des moments les plus forts de la soirée restera celui de la prestation de son tube Howling at the Moon et la surprise (un peu) ratée du public. À l’arrivée dans la salle, chaque spectateur avait trouvé sur son siège un papier expliquant la surprise organisée pour Milow qui consistait à lui chanter quelques paroles réarrangée de Howling at the Moon. Sauf qu’au moment fatidique, les lumières ne s’étant pas rallumée, les fans n’ont pas pu pousser la chansonnette laissant planer un certain malaise. Avant bien sûr que tout ne soit rattrapé au moment du rappel. Milow avait l’air plutôt ému (« Merci je vous aime aussi ») et a repris son show avec encore plus d’enthousiasme !

Durant le rappel d’ailleurs, Milow nous a complètement ébahis en descendant le temps de deux titres parmi le public. Le tout était entièrement acoustique et particulièrement beau. Les capacités vocales du chanteur sont impressionnantes, on a été très ému sur sa reprise de Can’t Help Falling In Love d’Elvis Presley. Il a parfaitement mis en action la définition de « être proche de son public » et on le remercie mille fois encore pour cette soirée qui a certainement mis du baume au coeur à tout le monde. À très vite Milow !