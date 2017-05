Milow : Gagnez vos places pour son concert du 21/05 à la Cigale

Souvenez-vous en 2009, Milow se faisait connaitre du grand public grâce à sa reprise d’Ayo Technology de 50 Cent et Justin Timberlake. Cette réinterprétation acoustique particulièrement audacieuse du tube a remporté un succès retentissant, classant l’artiste belge en tête des charts du monde entier et le faisant même remporter un MTV Europe Music Awards. Cela faisait un moment qu’on avait plus eu de ses nouvelles mais Milow a décidé de répondre à l’appel des fans en sortant l'année dernière son nouveau single Howling At The Moon qui sent bon l’été ! Actuellement en tournée européenne pour promouvoir son retour, le chanteur passera en concert le 21 mai prochain à la Cigale à Paris, une date en partenariat avec Virgin Radio pour laquelle on vous fait gagner des places !

Pour tenter de gagner vos places pour le concert de Milow le 21 mai à la Cigale, c'est très simple. Il vous suffira de répondre correctement à la question du formulaire en ayant bien rempli vos coordonnées au préalable, puis de croiser les doigts afin d'être tirés au sort et recevoir vos invitations pour le live de Milow à Paris. Bonne chance à tous, et n'oubliez pas de lire le règlement !