Millie Bobby Brown veut interpréter le rôle d'Amy Winehouse dans un biopic !

Alors qu'elle effectue actuellement la promotion de son dernier long-métrage intitulé Enola Holmes, Millie Bobby Brown en a profité pour partager avec un journaliste de Netflix son prochain rêve d'actrice. Et vous êtes loin d'imaginer ce qu'elle a dit. En effet, alors que l'on a du mal à voir l'interprète de Onze/Jane de Stranger Things dans un autre rôle, cette dernière voudrait carrément s'attaquer au biopic d'une célèbre chanteuse. Et pas des moindres. C'est le rôle de la regrettée Amy Winehouse, dont elle est totalement fan, que Millie aimerait interpréter sur grand écran. "Je pense personnellement qu'elle est comme une icône du R&B, du blues et de toute la culture musicale. J'adore sa musique, et j'ai vraiment été touchée par toute son histoire. Et donc, je dis toujours que j'adorerais la jouer" confiait récemment la jeune comédienne.

Une nouvelle qui devrait ravir les fans de la chanteuse disparue en 2011 puisque personne n'a encore osé reprendre le rôle d'Amy Winehouse. Fan de l'interprète de Rehab depuis son plus jeune âge, Millie Bobby Brown s'était même laissée aller à une courte interprétation de You Know I'm No Good lors de sa venue sur le plateau du Tonight Show de Jimmy Fallon. Un challenge totalement réussi qui devrait nous permettre d'imaginer ce que donnerait la jeune actrice dans le rôle de l'artiste britannique.