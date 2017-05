Milky Chance : Blossom, le clip dévoilé

Sorti en mars dernier, le nouvel album de Milky Chance Blossom avait largement su nous séduire par ses morceaux toujours aussi accrocheurs, mêlant habillement mélancolie et envie d’évasion. Le duo allemand a toujours ce petit quelque chose qui nous touche en plein coeur, emmené par la voix singulière du chanteur Clemens. Ce second opus à la fleur de l’âge s’est classé dans les tops de plus de dix pays, dont les Etats-Unis, l’Allemagne, la Suisse ou encore l’Australie, et n’a pas fini de faire parler de lui. Après avoir choisi les titres Cocoon et Doing Good, c’est au tour du morceau éponyme Blossom de défendre les couleurs du disque. Découvrez ci-dessous le clip du nouveau single de Milky Chance qui nous emmène dans des contrées sauvages !

Dans cette vidéo qui se déroule sur ce qui semble être une île déserte, on voit les deux membres du groupe en pleine dualité. Phillip roulé en boule est en souffrance, apeuré, tandis que Clemens parcourt les lieux avec un air conquérant. Les paysages aux couleurs très harmonieuses sont plutôt jolis à regarder, et à chacun d’y interpréter la symbolique du clip… Quelques semaines avant la sortie du nouvel album, Milky Chance avait retrouvé son public français lors d’une date tout en intimité aux Étoiles à Paris. Les deux Allemands reviendront cet été à l’occasion de la première édition du festival Lollapalooza à Paris aux côtés de The Weeknd, Lana Del Rey ou encore Red Hot Chili Peppers !