Miley Cyrus travaille sur un album de reprises de Metallica

Miley Cyrus est de loin la reine des reprises : lors de son live donné pour iHeartRadio, la star nous avait offert une reprise calibrée de Heart of Glass signé Blondie - avant de la rendre disponible en streaming. Il y a quelques jours, lors de son MTV Unplugged, elle se mesurait aux Cranberries ou encore à Britney Spears. Bref, Miley Cyrus sait comment entraîner une chanson dans son univers. Et justement, l'interprète de Midnight Sky semble prête à continuer dans cette voie... avec un album de reprises de Metallica.

"Nous avons tellement de chance de continuer à faire de l'art en cette période", confie t-elle ainsi à Interview Magazine après avoir avoué être en train de travailler "un album de reprises de Metallica". "Au début, je n'étais pas inspirée. Aujourd'hui, je bouillonne complètement". Alors que les rumeurs voudraient que la chanteuse soit prête à publier son septième opus, elle semble travailler un tout autre projet. Et on ne va pas se mentir, on a hâte !