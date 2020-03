Miley Cyrus travaille sur un album plus rock'n'roll !

Ce sera le septième album de Miley Cyrus ! Après Younger Now en 2017, les fans de la chanteuse américaine commencent à s'impatienter. Et il y a de quoi. Attendu pour 2019, ce nouvel opus ne cesse d'être repoussé : "Je suis près du but et je sens l'urgence qui va avec" précise la star avant d'ajouter "J’ai des morceaux qui sonnent super rock’n roll et je suis très excitée à l’idée de les partager. Ce sera dans pas trop longtemps. Mark et moi, on a deux ou trois chansons sur lesquelles on a travaillé pour mon nouveau projet…" Des révélations qui n'ont pas manqué d'attirer l'attention des fans des deux artistes.

Si l'on en croit les propos de l'interprète de Wrecking Ball, ce nouvel opus (normalement intitulé She Is Miley Cyrus) se voudra beaucoup plus rock'n'roll. "Il y’a une sorte d’énergie à la Joan Jett" confie la star à propos de la célèbre artiste à l'origine du titre I Love Rock'n'Roll. Un album qui devrait également se centrer sur sa rupture d'avec Liam Hemsworth, dont elle était mariée durant quelques mois. On a hâte de voir ce qu'elle nous réserve...