Miley Cyrus tease She is Here dans une vidéo

Nombreux sont les artistes dont 2020 marquera le grand retour dans les charts. Si Miley Cyrus bousculait tous les classements l'an passé avec Nothing Breaks Like a Heart ft. Mark Ronson, 2019 aura également vu naître Mother's Daughter. Et visiblement, la popstar ne compte pas s'arrêter là - bien au contraire. Dans une vidéo rétrospective, l'interprète de Wreaking Ball a partagé un extrait de She is Here : "10 ans en 10 minutes". Voyez plutôt :

10 Years in 10 minutes #NewYearStartsNow https://t.co/2Co0qqeFtY — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) January 1, 2020

Postée sur le compte Instagram de la chanteuse, la vidéo a cumulé plus de 5 millions de likes (rien que ça). Et parmi les commentaires (tous plus chaleureux et encourageants les uns que les autres), celui de sa mère ressort : « Je n’arrive pas à croire à ce que je viens de voir, écrit-elle. J’ai juste regardé les dix dernières années de ma vie. Je suis si fière de toi Miley Cyrus. Je suis impatiente de savoir ce que réserve 2020 et ce qu’elle a en stock pour nous. Je suis prête. »

Le petit bonus ? La fin de la vidéo où Miley Cyrus porte un T-shirt sur lequel est inscrit "I'm Here" - un clin d'oeil à son prochain album (She is Here). Patience, 2020 le dévoilera bien assez trop !