Miley Cyrus tease Midnight Sky sur Youtube

Patience, plus que quelques heures ! Miley Cyrus semble fin prête à entamer une toute nouvelle ère de sa carrière, faites de boule à facettes et de paillettes. Accrochez-vous, l'interprète de Mother's Daughter a remballé son vinyle rouge pour mieux nous nous proposer un tout nouvel univers : teasé depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, ce nouveau single (Midnight Sky) sera disponible dès le 14 août prochain. Et la bonne nouvelle, c'est que le clip est d'ores et déjà teasé sur Youtube. Voyez plutôt :

Pour Miley Cyrus, cette rentrée sera bercée par des synthés dignes de l'ère Disco. "Rencontrez Miley Cyrus.... à nouveau. #SheIsComing #ButForRealThisTime", teasait-elle il y a quelques jours. Midnight Sky n'a pour l'heure pas encore été dévoilé mais une chose est sûre : Miley Cyrus prouve (une fois de plus) au monde qu'elle est capable de se ré-inventer.