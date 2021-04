Miley Cyrus tease le remix de Without You avec The Kid Laroi (VIDEO)

Si vous suivez l'interprète de Midnight Sky sur les réseaux sociaux, alors peut-être avez-vous passer une vidéo un peu particulière : Miley Cyrus a choisi de teaser son remix de Without You (avec The Kid Laroi) en compilant des titres d'articles la concernant... et vous allez voir, ça vaut le détour.

Au-delà de présenter le remix, Miley Cyrus répond ici de la meilleure façon aux affirmations des tabloïds : sa vie amoureuse, son mariage (mais aussi son divorce) avec Liam Payne... rien n'a été épargné à la star qui a choisi de répondre à sa façon - tout en offrant un extrait de Without You.

Sur les réseaux, les fans sont plus qu'impatients de découvrir la collaboration des deux artistes. Patience, le remix sera à découvrir bientôt !