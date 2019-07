Miley Cyrus se lâche dans son dernier clip Mother's daughter (VIDEO)

On la pensait assagit, que nenni ! Il semblerait que Miley Cyrus ait rencontré ses anciens démons lors de la réalisation de son tout dernier clip. En effet, alors que nous venons tout juste de visionner la vidéo de Mother's daughter depuis sa sortie il y a quelques heures, la toile est déjà en train de s'affoler. Et il y a de quoi. Positions suggestives, latex, nu, langue, tous les éléments sont réunis pour faire le buzz. Envie de bien faire ou volonté de choquer ? On vous laisse faire votre propre avis.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'américaine longtemps associée à la très sage Hannah Montana n'y va pas de main morte. Dans cette vidéo de plusieurs minutes, on y voit une femme en surpoids en train d'agiter un éventail, une petite fille en costume d'héroïne ou encore mère qui allaite son bébé. "Je suis libre" peut-on également lire sur le corps d'une autre actrice qui apparaît dans le clip. On vous laisse découvrir.