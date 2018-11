Miley Cyrus s'unit à Mark Ronson pour Nothing Breaks like a Heart, un featuring incroyable (VIDEO)

On ne va pas se mentir, tout ce que touche Mark Ronson se transforme en or. On se souvient de l'époque où il travaillait avec la regrettée Amy Winehouse mais surtout, difficile d'oublier le succès phénoménal de Uptown Funk - avec Bruno Mars. Depuis quelques mois, on savait que quelque chose se préparait avec Miley Cyrus et clairement, on imaginait quelque choe d'énorme : deux monstres de la pop qui se retrouvent, ça ne peut être que péhnoménal. Et, on ne s'est pas trompé.

S'il est question de la fin d'une relation ("il ne reste plus rien, que de la fumée, et on le sait tous les deux", chante Cyrus), ce n'est pourtant pas un morceau triste à pleurer. Au contraire, c'est un véritable joyau pop, rythmé et calibré. Côté clip, c'est un véritable "blockbuster", pour citer Idolator. Réalisée par WAFLA, la vidéo fait écho à de nombreux sujets de société tels que la violence des armes ou encore le mouvement #METOO.

Mark Ronson et Miley Cyrus nous livre ici un duo qui ne devrait pas tarder à exploser tous les records.