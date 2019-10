Miley Cyrus s'est dit "très inspirée" pour son retour en studio (PHOTO)

Il y a quelques semaines, on apprenait avec stupeur que Miley Cyrus divorçait de Liam Hemsworth. Seulement quelques mois après leur union, les deux tourtereaux n'auront décidément pas réussi à tenir le choc. Une nouvelle qui avait tout de suite fait le buzz sur la toile et qui avait inévitablement dirigé tous les regards sur l'interprète de Wrecking Ball. Désormais célibataire (du moins, c'est la version officielle), la jeune artiste de 26 ans vient d'annoncer en grande pompe son retour dans les studios d'enregistrement.

Back in the yo! I am so fucking inspired right now ???? ???? pic.twitter.com/Z0loOIFtmM — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) October 2, 2019

"De retour en studio! Je suis tellement inspirée borde de M**de" a commenté celle qui incarnait Hannah Montana sur son compte Twitter. Une publication qui n'a pas mis longtemps avant d'attirer l'attention des fans puisque ils sont plus de 100 000 à avoir aimé. Des propos qui apparaissent comme une sorte de pied de nez à son ex mari et probablement l'occasion de raconter leur histoire en chanson. On a déjà hâte de voir ce que ça donne sur le prochain album de la star américaine !