Miley Cyrus s'adresse à DaBaby : "Il n'y a pas de place pour la division"

Dans un post Instagram publié le 4 août dernier, Miley Cyrus s'est adressée au rappeur DaBaby - après que celui-ci ait été éjecté de nombreux festivals en raison de commentaires homophobes : "c'est plus facile de rayer quelqu'un plt^t que de chercher la compassion et le pardon ou de prendre le temps de changer son coeur et son esprit", a -elle ainsi écrit.

"Il n'y plus de place pour la division", Miley Cyrus

Si de nombreux artistes et personnalités ont choisi de se désabonner de la page de DaBaby et d'apporter leur soutien aux festivals qui l'ont déprogrammé, Miley Cyrus a -quant à elle- choisi une autre approche : "Regarde tes messages", lance t-elle ainsi au rappeur. "Vois comment nous pouvons apprendre l'un de l'autre".

L'interprète de Midnight Sky ne s'arrête pas là : "Internet pour nourrir la haine et la colère et c'est nocif pour la culture. Mais je pense que l'on peut y trouver aussi de l'éducation, de la conversation, de la communication et de la connexion".

Plus tôt cette semaine, DaBaby a publié un communiqué dans lequel il s'excuse (de nouveau).