Miley Cyrus reprend Nothing Else Matters de Metallica avec Elton John (VIDEO)

D'ici quelques heures, Miley Cyrus donnera un concert pour l'égalité - dédié à la communauté LGBT+ : Stand By You, enregistré à Nashville, rassemblera les plus grands hits de la chanteuse (ainsi que des reprises tels que Stand By You de Pretenders). Et justement, en parlant de reprise, la jeune artiste américaine nous offre une reprise de Nothing Else Matters de Metallica - une façon de célébrer The Metallica Blacklist : un projet musical sur lequel le groupe mythique est rejoint par de nombreux artistes.

Teasée depuis des semaines, cette reprise ne déçoit pas : l'on y retrouve ainsi Miley Cyrus, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo ainsi que Chad Smith. Interprétée sur la scène de Glastonbury, cette version signée Miley Cyrus a su se faire une place dans le coeur des fans. Et ce n'est pas tout : Metallica a invité des artistes tels que Royal Blood ou encore St Vincent sur cet album de reprises... bref, que du lourd.

The Metallica Blacklist est à retrouver juste ICI.