Miley Cyrus reprend Janis Joplin (VIDEO)

Lors de son passage au BottleRock festival, Miley Cyrus a interprété une reprise de Maybe, morceau singlé Janis Joplin. Cette reprise à celles qui, depuis quelques mois, ponctuent les shows de la jeune artiste : "Pour moi, cette chanson se rapporte aux changements que j'ai connu dans ma vie, et les choses que j'ai perdues qui sont revenues. Elle me ramène à ce que je ne savais pas que je voulais ou devais gagner", a ainsi expliqué Miley Cyrus pour présenter le morceau.

Elle poursuit : "Même si parfois on a l'impression qu'il faut partir de rien, comme avec l'incendie de la maison (Miley Cyrus a perdu tout son travail lors de l'incendie de sa maison, ndlr, et reconstruire complètement... Cet incendie a eu lieu il y a presque trois ans et j'ai juste l'impression de commencer à trouver ma stabilité maintenant. Et donc je veux que tout le monde soit patient - rien de valable n'arrive du jour au lendemain, il faut beaucoup d'efforts et de résilience."

Le festival BottleRock s'est déroulé le 4 septembre dernier à Los Angeles.