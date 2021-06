Miley Cyrus reprend Cher et Madonna pour le Stand By You Concert (VIDEO)

En ce mois des fiertés (Pride Month, en anglais), nombreux sont les artistes qui se sont engagés. Pas plus tard que ce week-end, l'artiste Suzane le célébrait sur la scène d'EuropaVox en jouant P'tit Gars (à retrouver sur Toï Toï, son premier album). Outre-Atlantique, Miley Cyrus a choisi de livrer un concert virtuel depuis Nashville avec, au programme, quelques hits, des medley, des invités et surtout, des tenues plus lumineuses les unes que les autres. Si vous l'avez manqué, le concert est à retrouver juste ci-dessous :

Miley Cyrus a ainsi repris ses plus grands classiques (The Climb, We Can't Stop ou encore le Mythique Party In The USA) mais, pas que ! L'artiste a livré quelques covers efficaces : Believe (Cher), un mash-up des plus grands tubes de Madonna, Heart of Glass ou encore I'll Stand By You se sont ainsi succédés. Cyrus a occupé la scène pendant plus d'une heure (devant un public plus qu'heureux de retrouver le chemin des concerts).

Miley Cyrus a célébré ce mois des fiertés avec brio mais surtout, avec tout le talent qu'on lui connait.