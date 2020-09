Miley Cyrus reprend à la perfection My future de Billie Eilish (VIDEO)

Il y a quelques semaines, Miley Cyrus se montrait en charmante compagnie dans ce qui semblait être un studio d'enregistrement. Une manière originale pour la star de promouvoir des sons inédits et, par conséquent, un nouvel album. Pas manqué, quelques jours plus tard, la star américaine dévoilait Midnight Sky, un son pop teinté de disco particulièrement réussi. Et ce n'est pas tout. Très productive durant le confinement, la chanteuse américaine vient également de confirmer un futur duo avec son ami de longue date (et producteur de renom) Mark Ronson. Une sortie très attendue par les fans qui comptent désormais sur l'arrivée imminente d'un opus complet. Malheureusement, rien a été officialisé pour le moment.

Telle une offrande à ses fans pour les récompenser de leur soutien indéfectible, Miley Cyrus vient tout juste de dévoiler une magnifique reprise du titre My future, de Billie Eilish. Invitée dans le Radio's 1 Live Lounge sur la BBC, l'interprète de Wrecking Ball en a profité pour interpréter son dernier titre et cette somptueuse reprise de son acolyte américaine. Enregistrée depuis un studio de Los Angeles, la vidéo nous prouve -une fois de plus- toute l'étendue des capacités vocales de la star. Un moment hors du temps où cette dernière apparaît totalement resplendissante dans une robe à paillettes et un décor arboré de centaines de bougies. Une vidéo à voir de toute urgence.