Miley Cyrus ravie d'annoncer qu'elle va sortir son premier album live !

Fille de l'une des plus grandes stars de la country aux Etats-Unis, idole des jeunes du monde entier à l'âge de douze ans grâce à son rôle dans Hannah Montana, superstar de la pop et actrice à succès à vingt-cinq ans, Miley Cyrus a déjà eu mille vies. Alors que son album Plastic Hearts a été révélé en 2020, la star américaine continue de tracer son chemin dans le monde de la musique. Et lorsqu'on lui demande si son style a changé ces dernières années, elle répond sagement : "Oui, je suis vraiment une rock star". Pourtant, quelque chose manquait à l'interprète de Wrecking Ball. Vous avez deviné ? Il s'agit d'un album live bien-sûr. En effet, pour la première fois de sa carrière, Miley Cyrus s'apprête à dévoiler Attention: Miley Live, son tout premier album live. Prévu pour le 1er avril, ce projet devrait contenir vingt titres issus de son répertoire ainsi que deux inédits qu'elle avait interprété lors de son concert du Nouvel An. Sur les réseaux sociaux, la chanteuse a semblé extrêmement satisfaite à l'idée d'offrir ce cadeau à sa communauté.

"Mes fans m'ont demandé un album live depuis longtemps et je suis tellement excité de le leur donner ! Ce spectacle a été conçu PAR les fans POUR les fans ! J'ai demandé à mon public quelles chansons ils aimeraient me voir jouer lors de mes prochains concerts et voici la liste de chansons que VOUS avez créée ! Des reprises préférées des fans à certaines de mes chansons les plus anciennes, les plus récentes et des chansons originales inédites "YOU" & ATTENTION ! Je n'ai fait qu'un minimum de concerts cette année et je voulais que le maximum de fans puissent me voir en direct ! Cet album n'aurait pas été possible sans mon groupe et mon équipe ! Merci à tous ceux qui sont venus voir mon spectacle et à tous ceux qui n'ont pas pu le faire, CET ALBUM EST POUR VOUS ! JE VOUS AIME !" écrit la chanteuse en légende de sa dernière publication Instagram sur laquelle on peut apercevoir l'univers visuel qui a été choisi pour ce nouveau projet.