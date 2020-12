Miley Cyrus : Prisoner en live pour Jimmy Kimmel (VIDEO)

Le 27 novembre dernier, Miley Cyrus dévoilait l'album le plus rock mais aussi le plus honnête de sa carrière. La jeune artiste s'est entourée de légendes telles que Stevie Nicks, Joan Jett ou encore Billy Idol mais, pas que : Dua Lipa, popstar la plus prisée du moment, l'a notamment rejointe sur Prisoner. Et justement, c'est ce nouveau single que Miley Cyrus a choisi d'interpréter pour Jimmy Kimmel.

Fidèle à l'esprit du clip dévoilé il y a quelques semaines, l'interprète de Midnight Sky nous offre ici une performance vintage, jouant avec les codes des années 80. Inutile de dire que du côté des fans, c'est un sans faute : "Peut-on s'arrêter deux secondes sur le fait qu'elle ait changé de style sans faire une seule erreur ? De la country à la pop, au rock. Elle est incroyable", peut-on ainsi lire.

Avec ce nouvel album, Miley Cyrus nous prouve qu'elle est parfaitement capable de se ré-inventer. Et c'est justement pour ça qu'on l'aime.