Miley Cyrus : Pourquoi elle a refusé de se produire au MTV Video Music Awards ?

Pas une seule nomination ! Alors que Taylor Swift ou Ariana Grande en cumulent des dizaines chacune, l'interprète de Wrecking Ball n'a, quant à elle, pas eu la chance d'être sélectionnée pour ses titres, ses clips ou même ses performances live. C'est donc tout naturellement que cette dernière a annoncé qu'elle ne serait pas présente lors de la fameuse cérémonie. Une nouvelle qui n'a pas mise longtemps avant de faire le tour de la toile et de susciter la réaction de nombreux de ses fans sur les réseaux sociaux. Et visiblement, Miley Cyrus semble plutôt d'accord avec eux...

En effet, lorsque le compte Instagram Mileycyrusedition affirme qu'il ne regardera pas les VMA cette année, "sauf si Miley y exécute une prestation", cette dernière répond aussitôt "No fuckin way" (comprenez "Y'a pas un puta** de moyen que ça arrive"). Et lorsque un autre compte de fans précise que MTV se sert de l'image de la jeune chanteuse alors qu'elle n'est même pas nominée, cette dernière n'a pas trouvé d'autre chose à dire que "Exactly" (exactement). On retrouve donc un certain goût amer de la part de Miley Cyrus même si son succès actuel n'a rien a envier aux nominés des MTV Video Music Awards de cette année.